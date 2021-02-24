Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bursa'da 3 milyon 500 bin liralık tarihi eser operasyonu
Bursa'da jandarma ekipleri tarafından Ş.Y. adlı şüphelinin evine yapılan operasyonda 3 milyon 500 bin lira değerinde tarihi eser ele geçirildi. Ş.Y. gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.
|24 Şubat 2021 20:43
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Y. isimli bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Takibe alınan Ş.Y.'nin Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda gemi figürlü tablo, Mısır dönemine figürleri bulunan tablo, 2 çakmaklı tabanca, Arap alfabesi ile yazılı ciltli kitap, 15 bronz renkli madalya, 304 madeni para, çok sayıda farklı ebat ve boyutlarda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.
Ş.Y. gözaltına alınırken, toplam değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu bildirilen eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır'da taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 12 yaralı
24 Şubat 2021 21:34
|4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli gözaltında
24 Şubat 2021 20:17
|Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu, yazın can suyu olacak
24 Şubat 2021 18:43
|HDP'li eski vekille ilgili 'tecavüz' davasında yargılama başladı
24 Şubat 2021 15:28
|Çocukları yangından battaniyenin üzerine atarak kurtardılar... İşte o anlar
24 Şubat 2021 14:57
|Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı: 3 yaralı
24 Şubat 2021 14:50
|Kamyonetleri çekilenler polis memurlarına saldırdı
24 Şubat 2021 13:22
|Amasya'da Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
24 Şubat 2021 12:09
|6 bin 300 lira değerinde telefon siparişi verdi, kargodan çıkan şoke etti
24 Şubat 2021 11:39
|Maket üzerinden daire satmıştı, 316 yıl 3 ay hapis cezası verildi
24 Şubat 2021 11:17