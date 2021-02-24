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Yerli silahlar Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç veriyor

Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten jandarma komandolar,terörle mücadeleyi zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen devletin sunduğu son teknolojik silah ve teçhizatla daha kolay yürütüyor.
 24 Şubat 2021 21:00
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Yerli silahlar Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç veriyor

Erzincan'da halkın huzur ve güvenliği için terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten jandarma komandolar, terörle mücadeleyi zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen devletin sunduğu son teknolojik silah ve teçhizatla kararlılıkla sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla kırsalı adeta teröristlere dar eden güvenlik güçleri, zorlu coğrafyaya ve dondurucu soğuklara rağmen kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Munzur ve Mercan dağlarında da teröristlerin izini sürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı, "Fıratlar" olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri de örgütün kış üslenmesine yönelik yürütülen arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlarla terör örgütüne adeta nefes aldırmıyor.

Yüksek mukavemetli iplikten üretilen kumaşlarla hazırlanan, su itici özelliğe sahip yeni nanoteknolojik kamuflajları operasyonlarda giyen Mehmetçik, karla kaplı araziler, dondurucu soğuklar, sarp, kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen kırsaldaki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

PKK mensupları başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadeleyi sürdüren ve kırsalı boş bırakmayarak alan hakimiyetini sağlayan komandolar, gece gündüz demeden kırsalı didik didik arayarak halkın huzur ve güvenliği için elleri tetikte bekliyor.

Yerli ve milli silah, mühimmat ve teçhizatlar, Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç katıyor.

Mehmetçik, "Kirpi" ve "Vuran" ile güvenle operasyona çıkıyor

Operasyonlarda, yerli zırhlı personel taşıyıcı "Kirpi" ve "Vuran", askerlerin, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetli ve süratli şekilde operasyon bölgesine intikal ettirilmesine olanak sağlıyor. Özellikle klasik harekatın yanı sıra mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu alanlarda terörle mücadelede kullanılan bu zırhlı araçlarla askerler güvenli şekilde operasyon bölgesine sevk ediliyor.

Zırhlı araçlarda bulunan ve ASELSAN tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemleri ve termal kameralar ise operasyonlar sırasında terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor. Milli piyade tüfeği MPT-76 ve yerli keskin nişancı tüfeği Bora-12 gibi silahlar, operasyonlar sırasında Mehmetçiğin elini güçlendiriyor.

Yine operasyon sahasında adeta askerin gözü kulağı olan ve ASELSAN tarafından üretilen farklı özelliklere sahip "Serçe" ve "Geometrik" adlı droneler ile kar motorları ise askerlerin operasyonlar sırasında zorlu coğrafyada hem hareket kabiliyetini artırıyor hem de alan taramasını hızlı şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Ellerini tetikten bir an bile ayırmayarak bölgede tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silahları ele geçiren jandarma komandolar, buldukları yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesini de imha etti.
Anadolu Ajansı
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