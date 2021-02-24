Boğaziçi Üniversitesi, eğitime çevrim içi devam edecek
|24 Şubat 2021 21:12
|+Aa- Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin Twitter hesabından 2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, rektörlük ve yönetim organlarının, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek, değerlendirmelerini yaptığı kaydedildi.
Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerinin sağlığının en temel önceliklerden olduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-2021 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi yöntemlerle devam edecektir. Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu'nun ilk dersini verdi
20 Şubat 2021 15:16
|Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını sürecinde bahar dönemi eğitim öğretim ilkelerini belirledi
20 Şubat 2021 01:21
|İstanbul Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
18 Şubat 2021 19:44
|Türkiye'nin uzay yolcuğu ODTÜ'de şekillenecek
14 Şubat 2021 20:10
|Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı
13 Şubat 2021 22:19
|Yağlı güreşçilere sınavsız üniversiteye giriş hakkı
13 Şubat 2021 21:11
|Nüfusa göre, üniversite öğrencisi en çok olan şehirler
09 Şubat 2021 14:06
|SBÜ, Suriye Çobanbey'de tıp fakültesi ile yüksekokul kuracak
06 Şubat 2021 21:22
|YÖK Başkanı Saraç'tan yüz yüze öğretim değerlendirmesi
02 Şubat 2021 22:46
|Sınavda zeki olan değil planlı çalışan kazanıyor
29 Ocak 2021 12:34