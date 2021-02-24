SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor!
Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurtdışın kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait SBK Holding, Karsan ve Kıraça Holding'teki dolaylı paylarını devretti. Korkmaz daha önce de Biofarma'daki hisselerini satmıştı.
|24 Şubat 2021 21:16
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Kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan SBK Holding, ilaç şirketi Biofarma'daki hisseleri sonrasında otomotiv şirketi Karsan'daki dolaylı paylarını da sattı.
SBK Holding, Lüksemburg merkezli Silcolux şirketi vasıtasıyla, Kıraça Holding'de yüzde 45 oranında hissesini, Kıraça Holding vasıtasıyla da Karsan'da (#KARSN) yüzde 28,56 oranındaki payını, Avukat Mustafa Levent Göktaş'a devretti.
BİOFARMA'YI DA ELDEN ÇIKARMIŞTI
SBK Holding'in, 2014'te bünyesine kattığı ilaç sektörünün köklü şirketlerinden Biofarma İlaç için İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz'da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satışı için masaya oturduğu ve 14 Aralık'ta da satışın gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.
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