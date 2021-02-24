Gara'ya giden HDP'li vekil kod adını kimliğine taşımış

Gara operasyonuna ilişkin Meclis'te yaptığı açıklamada "HDP'li bir kadın vekilin Gara'ya gittiğini biliyoruz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söylemişti.

KCK çatı davasındaki iddianamede açık kimlik bilgileri ve nüfus kaydında adı Dirayet Taşdemir olan vekil, daha çok Dilan adıyla olarak biliyor. Dilan ismi nedeniyle Dirayet olan gerçek adı bile ikinci planda kalan HDP'li vekille ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

KOD İSİM OLARAK ALMIŞ

Sabah'ın haberine göre; Bakan Soylu'nun Gara Dağına giderek teröristlerden eğitim aldığını açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Dilan olan adını milletvekili seçilmeden önce örgütsel faaliyetlerinde gizliliği sağlamak için kod isim olarak kullandığı ortaya çıktı.

MECLİS'E GİRİNCE GERÇEK ADI YAPTI

Dilan Taşdemir milletvekili seçilince de bu adı, nüfus değişikliğiyle ikinci isim olarak aldığı belirlendi. Ablası Nihayet Taşdemir ile birlikte KCK ana çatı davasında da örgüt üyesi olmak suçundan yargılanan Taşdemir milletvekili olduğu için yargılaması devam ederken, ablası 9 yıl hapisle cezalandırıldı.

PKK KAMPLARINA GEÇİŞ YAPMIŞ

Milletvekili seçilmeden önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Osman Baydemir'in danışmanlığını yapan Dirayet Taşdemir'in Habur Sınır Kapısından Kuzey Irak'taki PKK kamplarına birçok kez geçiş yaptığı, Atatürk havalimanından da yurt dışına giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi. Taşdemir'in sözde KCK sözleşmesinin 13 ve 14. maddesindeki sosyal alan merkezi ile terör örgütünün kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içinde aktif yer aldığı bildirildi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTİN İFADESİNDE YER ALMIŞTI

Öte yandan operasyonlarda teslim olan bir teröristin, Gara bölgesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlatmıştı. Ayrıca teröristin, Taşdemir'in terör örgütünün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söylediği de kaydedilmişti.