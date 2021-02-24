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İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı

Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyurulmasının ardından ikinci el otomobil piyasasından hareketlilik sinyalleri geldi. Sürekli yükselen ikinci el otomobil fiyatlarının da düşüşe geçtiğini vurgulayan oto galericileri, piyasalarda hareketlenmenin başladığını belirtti.
 24 Şubat 2021 21:31
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İkinci el otomobil pazarında hareketlilik başladı

Koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenen ikinci el otomobil piyasası son haftalarda normale dönmeye başladı. Normalleşme adımlarının ve küresel piyasalarda üretimin yeniden normale dönmesinin ardından ikinci el araç piyasasında hareketlenme gözlendi. Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında sürekli yükselişin durduğunu aktaran galericiler, normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareketlenme yaşanacağı yönünde görüş bildirdiler.

İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenme gözlendiğini aktaran Galerici Uğur Potur, ''İkinci el otomobil piyasasında bir hareketlenme oluyor. Fiyatların sürekli yükseldiği bir dönem oldu ama şuanda fiyatlar sabitlenmiş durumda. Yaz dönemine doğru araç satışları artıyor. Mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz'' dedi.

Bir başka Galerici Nihat Karip, şöyle konuştu: ''Son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır''.

Araba almak için uygun zaman olduğunu vurgulayan Ahmet Fidanlı isimli vatandaş, ''3 aydır araç bakıyorum. Araç fiyatları çok yükseldi. Uzun zamandır araba arıyorum, alacağım arabayı yeni buldum. Araba fiyatları çok yükselmesine rağmen bu fiyat dalgalanması biraz durdu. Araç fiyatlarının çok fazla düşeceğini sanmıyorum. Araç almak için uygun zaman olduğunu düşündüm. İzmir'den İstanbul'a araç almak için geldim'' şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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