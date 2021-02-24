Nahçıvan sınırına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
Iğdır'ın Nahçıvan sınır hattının bulunduğu ilçenin Dilucu bölgesindeki kara yoluna Bayrak Anıtı yapıldı.
|24 Şubat 2021 21:50
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