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Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu

Ankara 6. İdare Mahkemesi, yıl sonunda sözleşme süresi biten ve sözleşmesi uzatılmayan bir adayın, sözleşmesini fesih etmiş gibi değerlendirilerek, 2020/8 KPSS tercih işlemlerindeki yerleştirme işleminin iptal edilmesini hukuka uygun bulmadı.
 25 Şubat 2021 10:02
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Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu

İstanbul Üniversitesinde çalışan bir sözleşmeli hemşire 2019 yılı sonunda sözleşmesinin uzatılması için talepte bulunmamış ve sözleşmesi uzatılmamıştır.

Diğer taraftan, sözleşmesini fesih eden 4/B'liler 1 yıl boyunca aynı unvanda yeniden 4/B'li sözleşmeli pozisyonlara, atanamamaktadır.

Sağlık Bakanlığı 2020/8 KPSS tercihlerinde, sözleşme süresi sona erdiği için sözleşmesi uzatılmayan bir adayı, sözleşmesi fesih edilmiş gibi değerlendirmiş ve adayın atamasını yapmamıştır.

Açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi, daha önce mülga DPB kararında yer aldığı üzere, sözleşme süresi uzatılmayan adayların 1 yıl bekleme süresine tabi olmayacağına karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net
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