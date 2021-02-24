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Park halindeki otomobilin jant ve lastikleri çalındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin lastik ve jantları çalındı.
 24 Şubat 2021 21:50
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Park halindeki otomobilin jant ve lastikleri çalındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin lastik ve jantları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Otomobilin lastik ve jantların olmadığını gören kişiler, araç sahibini arayarak durumu bildirdi.

Aracını kaldırım taşları üzerinde gören otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi.

Otomobil üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı
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