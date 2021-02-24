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Bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezinde zihinsel engelli kişiyi darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
 24 Şubat 2021 21:54
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Bakım merkezinde zihinsel engelliyi darbeden 2 kişi tutuklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklamasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu görüntüleri incelemeye alındı.

Geçen yıl kaydedildiği belirlenen görüntülerde zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit ederek şiddet uyguladığı saptanan biri kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Görüntülerin çekildiği sırada görev yaptıkları ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer almasına ilişkin inceleme başlatıldığı, olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı
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