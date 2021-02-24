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İstanbul polisinden gövde gösterisi: Turistler hayranlıkla izledi

Şişli ve Beyoğlu'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 300 personelin görev aldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Uygulama öncesi Taksim'de toplanan polisleri görenler onları hayranlıkla izledi.
 24 Şubat 2021 22:13
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İstanbul polisinden gövde gösterisi: Turistler hayranlıkla izledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde 100 araç ve 300 personelle asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarında polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurdu. Ekipler, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini yaptı. Uygulama noktasına alınan araçlar da özel eğitimli köpek "Kanıt" ile didik didik arandı.

Polislerin gövde gösterisi hayranlıkla izlendi

Uygulama öncesinde Taksim Meydanı'nda toplanan 100 araç ve 300 personelden oluşan ekip adeta görsel şölen oluşturdu. Meydanın neredeyse tamamına yayılan polis araçlarını gören vatandaşlar ve turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimileri cep telefonları ile o anları kaydetti, kimileri ise polislerin önünde durup hatıra fotoğrafı çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
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