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Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu

Macaristan, Çin şirketi Sinopharm'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşıyı uygulayan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.
 24 Şubat 2021 22:42
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Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu

Macaristan'da korona virüse karşı aşılama kampanyası devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Çinli Sinopharm şirketinin Covid-19'a karşı geliştirdiği Covid-19 aşısını uygulamaya başlayan ilk AB ülkesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan, Çin'den 5 milyon doz aşı sipariş etmişti. Macaristan'da sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre bu hafta, 275 bin doz aşı uygulanacak.

Macaristan aynı zamanda Rusya'nın Sputnik V aşısını uygulayan ilk AB ülkesi olmuştu. Macaristan hükümeti, AB'yi Covid-19 aşılarının onayı ve tedariki konusunda yavaş adımlar attığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Bugün 2 bin 855 yeni korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 410 bin 129'a ulaştığı ülkede, 102 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 14 bin 552'ye yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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