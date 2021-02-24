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İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı için garanti ödemelerinin erteleneceğini söyledi. Daha önce Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmesindeki havaalanlarında 2020 kiraları iptal edilmişti.
 24 Şubat 2021 22:50
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İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle yolcu sayısı düşen ve geliri azalan Türkiye'nin en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı için garanti ödemelerinin ve kiraların erteleneceğini söyledi

Bloomberg'in haberine göre Bakan Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren esnafın 2020 kiralarının iptali, 2 yıl boyunca oluşacak kiraların da yüzde 50 düşürülmesine yönelik düzenlemeyi anımsattı.

İstanbul Havaalanı için ayrı bir düzenleme hazırlığı yürüttüklerini belirten Karaismailoğlu, karşılıklı mahsuplaşma esasıyla devletin garanti ödemelerini yapmayacağını, karşılığında kira da almayacağını söyledi. Karaismailoğlu, söz konusu uygulamanın 2 yıl için geçerli olabileceğini, işletme süresinin de bu kapsamda uzatılabileceğini ifade etti.

Yolcu sayısı yüzde 55 düştü

2020'de İGA Havalimanı İşletmesi tarafından işletilen Türkiye'nin 90 milyon yolcu kapasiteli en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı yüzde 55, TAV Havalimanları'nın işlettiği 5 havalimanının yolcu sayısı yüzde 70 oranında geriledi. Malezya Airports'un işletmesini üslendiği Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı ise yüzde 52 oranında azaldı.

IGA'nın, 2019'da 25 yıllığına işletmeye başladığı İstanbul Havalimanı için kamuya yıllık 1.33 milyar dolar ödeme gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna karşın şirketin yıllık yolcu sayısı için kamu garantisi bulunuyor.
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