Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ifade verdi
|24 Şubat 2021 22:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, kişisel Twitter hesabında bugün ifade vermeye gittiğini duyurdu.
"Pelikan Örgütü ifademi üzerine alınan Süheyl Söğüş isimli birinin şikayetiyle bugün ifademi verdim"diyen Ünal, kendisine şikayet dilekçesinin görüntüsünü de paylaştı.
Ünal,
"En ağırıma giden de FETÖ ithamı oldu. Ben FETÖ'ye karşı en ön safta savaşırken bunlar sülalecek FETÖ övüyordu. İnsan bazen '15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa?' diye sormadan edemiyor" diye yazdı.
"Pelikan Örgütü" ifademi üzerine alınan Süheyl Söğüş isimli birinin şikayetiyle bugün ifade verdimAydın Ünal (@_aydinunal) February 24, 2021
En ağırıma giden de FETÖ ithamı oldu
Ben FETÖ'ye karşı en ön safta savaşırken bunlar sülalecek FETÖ övüyordu
İnsan bazen "15 Temmuz başarılı mı oldu yoksa"diye sormadan edemiyor pic.twitter.com/MlsgkRHdmm
Ünal'ın aktardığına göre söz konusu şikayette "Şüphelinin FETÖ terör örgütü ile işbirliği içerisinde olup olmadığının araştırtılması ve neticesinde irtibatının ve iltisakının tespiti halinde cezalandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla TCK 22. Maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince örgüt üyeliği ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt propagandasını yapmak suçundan da cezalandırılması gerekmektedir" dendi.
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