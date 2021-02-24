İBB önce satışa koydu, tepki gelince PKK'lının kitabını kaldırdı
Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, terör örgütünün PKK'nın dağ kadrosundaki Nuretttin Demirtaş'ın yazdığı kitabın İBB kitabevinde satılması tepki topladı. İBB gelen tepkiler üzerine, kitabı satıştan kaldırdı.
|24 Şubat 2021 23:37
|+Aa- Yazdır
Söylemleriyle 6-7 Eylül olaylarında onlarca insanın ölümüne sebep olan ve tutukluluğu devam eden eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş, terör örgütünün dağ kadrosunda sözde "kültür kolu" başkanı.
TERÖRİSTİN KİTABI İBB RAFLARINDA
Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" adlı kitabının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
TEPKİLER GELİNCE KALDIRDILAR
Gelen yoğun tepkilerin ardından, soz konusu kitabın bulunduğu sayfa erişimden kaldırıldı
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|25 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Şubat 2021 00:03
|Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ifade verdi
24 Şubat 2021 22:51
|Meclis yine gergin: 'Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün'
24 Şubat 2021 22:35
|Nahçıvan sınırına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
24 Şubat 2021 21:50
|Gara'ya giden HDP'li vekil kod adını kimliğine taşımış
24 Şubat 2021 21:20
|51 il ve 2 ilçede sigorta prim teşviki süresi uzatıldı
24 Şubat 2021 20:54
|Şentop'tan AYM'ye: Berberoğlu kararını bize niye gönderdiniz
24 Şubat 2021 20:19
|Maltepe Belediyesinden grev ile ilgili açıklama
24 Şubat 2021 20:05
|Bakan Koca: Cenaze namazındaki görüntü için halkımdan özür diliyorum
24 Şubat 2021 19:33
|Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı az da olsa yükseldi
24 Şubat 2021 19:03