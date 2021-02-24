FETÖ tutuklusu 7 askeri hekim tahliye edildi
|24 Şubat 2021 23:58
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Gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddiasıyla 11 askeri hekim ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "Terör örgütü kurmak ve yönetmek", "FETÖ üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık savunmaları alındı.
Tutuklu 10 sanık iddianamede üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep ederken, tutuksuz 1 sanık ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.
Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Altan Kaçan, Battal Altun, Mustafa Güneş, Ramazan Ayyıldız, Suat Demirtuğ, Ahmet Özbek ve Öner Tatar'ın tahliyelerine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.
Sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak'ın oy çokluğu ile tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanık Mehmet Sadun Yücel hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı.
Üye hakimlerden biri, sanıklar Işılak ve Öztürker'in tutukluluk devam kararına, muhalefet şerhi koyarak, bu sanıkların savunmalarının alınmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süreler dikkate alınarak tahliye edilmeleri gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Heyet, dosyanın şikayetçilerinden İstanbul'da yaşayanların ifadelerinin alınması için bir sonraki duruşmaya çağrılmalarına, şehir dışındakiler için bulundukları ildeki adliyelerde talimatla ifadelerinin alınmasına hükmetti.
Firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki yakalama kararının devamını ve çeşitli kurumlardan istenilen raporların dönüşünün beklenilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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