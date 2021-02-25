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144 üyeli derneğe 8 milyon dolar

ABD ve Avrupa, Türkiye'de topluma eşcinselliği dayatan LGBTİ derneklerine milyon dolarlar aktarıyor. Sadece 144 üyeli Ankara merkezli "Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği"ne aktarılan fonun büyüklüğü 7 milyon 896 bin doları (yaklaşık 57 milyon lira) buluyor.
 25 Şubat 2021 06:40
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144 üyeli derneğe 8 milyon dolar

LGBTİ lobisinin Türkiye ayağını yöneten 17 dernek var. Bu derneklerin üye sayısı sadece 12 ila 230 arasında değişiyor. Ancak aktarılan paralar dudak uçuklatıyor. 2021'e kadar bu derneklere 24 milyon 433 bin dolar (yaklaşık 175 milyon TL) aktarılmış. Söz konusu yardımın %31'ini 144 üyeli KAOS GL almış. Yeni Şafak, KAOS GL'nin eşcinsel örgütler için fon alma rehberi hazırladığını ortaya çıkarmıştı. Fonlanan derneklerin 6'sı İstanbul, 4'ü Ankara, 2'si İzmir, 2'si Mersin, 1'i Diyarbakır, 1'i Bursa ve 1'i de Antalya'da bulunuyor. Bu Truva Atlarına, en fazla yardım ise ABD, AB Delegasyonu ve büyükelçiliklerden geliyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda sahne alan LGBTİ'lilerin para havuzu deşifre oldu. LGBTİ'lilerin en büyük para kaynağını, söz konusu dernekleri etki ajanı olarak kullanan ABD ile Kabe fotoğrafını yere sererek üzerine LGBT paçavrası yerleştirenlerin gözaltına alınmasına tepki gösteren AB oldu. LGBT'yi (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) normalleştirme ve yaygınlaştırmak için uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye'de uygulayan 17 dernek var. Bu derneklerin üye sayısı ise 12 ila 230 arasında değişiyor. Ancak söz konusu derneklere aktarılan para ise milyonlarca doları buldu.

173 MİLYON TL AKTARMIŞLAR

17 LGBTİ derneğine, kuruluşundan 2021 yılına kadar yurt dışından 24 milyon 853 bin 433 dolar (yaklaşık 175 milyon) aktarıldığı tespit edildi. En fazla yardımın ise BM ve üye ülkeler, AB Delegasyonu ve büyükelçiliklerden yapıldığı anlaşıldı. Buralardan yapılan toplam yardımın 15 milyon 174 bin 652 dolar olduğu belirlendi. Yine İsveç'ten 6 milyon 111 bin 994 dolar, Belçika'dan 1 milyon 390 bin 814 dolar, Hollanda'dan 1 milyon 133 bin 223 dolar, Almanya'dan da 1 milyon 42 bin 748 dolar LGBTİ derneklerine aktarıldı.

EN BÜYÜK PAY O DERNEĞE

17 dernek içerisinde en fazla 'yardım' Ankara merkezli Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'ne yapıldı. Buna göre, söz konusu derneğe 24 milyon 853 bin 433 doların yüzde 31'lik bölümü yani 7 milyon 896 bin 555 dolar aktarıldı. Derneğin üye sayısının ise 144 olduğu öğrenildi. KAOS GL'nin eşcinsel örgütler için fon rehberi hazırladığı ve söz konusu rehberde para alabilecekleri adresleri yazdığı ortaya çıkmıştı. Rehberde, hibe alınabilecek 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu, aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 büyükelçilik ile CHP'li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyeleri sıralanıyordu.

GELİRLERİNİ YURT DIŞI YARDIMLARI OLUŞTURDU

17 derneğin, 2019 yılındaki gelirinin yaklaşık 23 milyon TL olduğu, bunun 20 milyon lirasını ise yurt dışından aldıkları yardımların oluştuğu belirtildi. Öte yandan, tüzük amacında "LGBTİ destekleme" ifadesi geçenler arasında 2017-2020 yılları arasında düzenli gelire sahip olan ve yurt dışından düzenli olarak yardım alan dernekler arasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği'nin bulunduğu öğrenildi. Batı'nın milyon dolarlar akıttığı derneklerin bulunduğu iller şöyle: İstanbul (6), Ankara (4), İzmir (2), Mersin (2), Diyarbakır (1), Bursa (1), Antalya (1).

Osman Özgan

Yeni Şafak
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