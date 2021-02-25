PKK'da tecavüz işkence infaz

PKK'nın en çok istismar ettiği kavramlar kadın hakları ve cinsiyet eşitliği. Terör örgütüne müzahir parti ve STK'larla, HDP'nin seçimi kazandığı belediyelerdeki eş başkanlık sistemi de bu doğrultuda atılan adımlardan birisi. Ancak söylemler işin sadece şov kısmı. İdealize edilmiş söylemlerle kandırılarak dağa çıkarılanların gittiği kamplarda taciz, tecavüz ve işkence kol geziyor. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin anlattıkları PKK'nın iç dünyasında yaşanan ahlaki çöküntü ve kabusu gözler önüne seriyor.

SİSTEMATİK İŞKENCELER

Örneğin uzun yıllar boyunca PKK'nın farklı kamplarında bulunan G.A.'nın şahitlikleri.. Örgütün sözde cezaevlerinde tek kişilik hücrelerde günlerce alıkonulan G.A. işlemediği suçları kabul etmesi için sistematik işkencelere maruz kaldı, hortumla dövüldü ve dondurucu soğukta metrelerce karlar arasında bırakılarak üzerine soğuk su döküldü. G.A. sadece işkence gönmedi, üstene bir de tecavüz girişimine maruz kaldı: 1997'de Garzan kampındaki Sidar ve Gundi kod adlı iki terörist bana tecavüz etmek istedi. Bu girişimden kurtuldum ama Sidar ve Gundi örgüt kamplarında onlarca kadın teröriste tecavüz etti.

KAÇMAK İSTEYEN İNFAZ EDİLDİ

PKK'dan ayrılmak isteyenler de hapis ve işkence ile cezalandırıldı. Örgütle bağını koparmak istediği için 3 ay hücrede tutulan H.A. burada kademeli olarak işkence gördü. PKK içinde kalmayı kabul edince de işkenceler sona erdi ve örgütün başka bir kampına gönderildi. Ancak herkes H.A. kadar şanslı olmadı. N.A. iki arkadaşının başına gelenleri şöyle aktardı: Ailesi ile görüşüp kaçma girişiminde bulunan Faraşin (kod adı) örgüt tarafından öldürüldü. Bize Türk güvenlik güçlerinin öldürdüğünü söylediler. Kaçarken yakalanan Sözdar (kod adı) da 'ibret olsun' diye infaz edildi.

HER KAÇMA GİRİŞİMİNİN SONU İŞKENCE

Terör örgütü PKK, tecavüzlerin örgüt içinde duyulmaması için tecavüze uğrayan kadın teröristleri infaz etti. Teslim olan teröristlerden F.B., yaşanan infazları şu ifadelerle kayda geçirdi: "Örgütten ayrılmak isteyen, tecavüze veya tacize uğrayan kadın örgüt mensuplarını konuşmasınlar diye dağa götürüp köylü kıyafeti giydirerek dağdan aşağıya attılar, ya da suda boğarak infaz ettiler." Bir başka terörist E.C., örgütten defalarca kaçma girişiminde bulunan Delila kod isimli teröriste her kaçma girişiminin sonunda çeşitli işkenceler yapıldığını ve bu işkenceler nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu anlattı.

HAMİLE KALANA SÜRGÜN

PKK içinde yaşanan tecavüzler ve tecavüz girişimleri örgüt içinde silahlı çatışmaya bile döndü. Teslim olan H.İ., hamile kalan örgütün sözde askeri meclisinde faaliyet gösteren Çiçek kod isimli teröristin hamile kaldıktan sonra Mahmur'a gittiğini söyledi. H.İ., Ayn el Arab'ta bulunan bir teröristin örgüte yeni katılan kadın teröristlere tecavüz ettiğini ve P.S. kod adlı bir teröristin tecavüz etmek istediği kadın terörist tarafından silahla vurulduğunu da söyledi. Yine 2016'da Ayn el Arab'taki örgüt hastanesinin sorumlusu kadın terörist de başka bir teröristin tecavüzüne uğradı ve hamile kaldı. Hamile kalalar sürgün edildi.

İğrençliğin üstünü örttüler

Taciz ve tecavüzün oldukça yoğun olduğu PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadın teröristler tehdit edilerek yaşanan iğrençliklerin üstü örtülmeye çalışıldı. Tecavüze uğrayan ve hamile kalarak örgütün sözde üst yönetimine şikayet eden kadın teröristler ölümle tehdit edildi. Psikolojik sorunlar yaşayan kadın teröristler bir süre sonra da örgütten uzaklaştırılıyor. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., PKK'nın sözde yöneticilerinin ne denli sapkın olduğunu anlatıyor. Diyar K. kod isimli teröristin kadınları çok sevdiğini, en büyük zaafının kadınlar olduğunu anlatan Ö.Ç. şunları söylüyor; "Geçmişte ağır silahlar taburunun yanında bulunan özgün kadın taburunu kendi villasının yanına aldırdı. Sabahları kadın teröristlerle spor yapar, beğendiği bütün kadınlarla ilişkiye girer. Birçok kadın teröristi hamile bıraktı ve PKK'nın diğer üst düzey yöneticilerinin yaptığı gibi kadınlarla sık sık fotoğraf çektiriyor."