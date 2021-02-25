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Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kuran 103'ü muvazzaf 148 kişiye operasyon yapıldı. Savcılık, "TSK'da halen deşifre edilemeyen FETÖ'cülerin sayısı darbe girişimine katılanlardan fazla" tespiti yaptı.
 25 Şubat 2021 07:20
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Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış kripto FETÖ'cülere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Kripto haberleşme programı ByLock'un deşifre olmasının ardından ankesörlü ve kontörlü sabit hatlar üzerinden haberleşen ve örgütten bu yolla talimat alan FETÖ'cüler, itirafçıların beyanları ve teknik çalışmanın ardından tespit edildi. Ardından örgütün TSK yapılanmasında yer alan kripto FETÖ'cülerin yakalanması için düğmeye basıldı.

148 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 103'ü muvazzaf 148 şüphelinin yakalanması için 47 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Periyodik kısa süreli aramalar yaptıkları belirlenen 1'i albay, 3'ü binbaşı, 8'i yüzbaşı, 31'i üsteğmen, 66'sı astsubay ve 25'i uzman çavuş olan şüphelilerin 135'i gözaltına alındı.

EN BÜYÜK TEHLİKE!

Savcılığın operasyona ilişkin paylaştığı bilgilendirme metninde FETÖ'nün TSK'daki varlığına ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. FETÖ tehdidinin halen devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, örgütün deşifre olmamış kriptolarının TSK içindeki varlığına dikkat çekildi. Açıklamada, "FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, menfur darbe girişmişinde kullanılmayan hücrelerin mevcudiyetinin ve bu yönüyle terör örgütünün devletimizin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu" belirtildi.

HAVA'DA 3 AYDA 623 İHRAÇ

Öte yandan İzmir Başsavcılığı koordinesinde son 3 ayda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 618'i muvazzaf 652 şüpheliye işlem yapıldı. Savcılık tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen 2 bin 432 delil dosyasının incelenmesiyle Hava Kuvvetleri personeli olan 623 asker ihraç edildi. Diğer şüphelilerin dosyaların incelenmesine devam ediliyor. Bu inceleme sonucunda ihraç listesinin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

22 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kripto FETÖ'cülere yönelik 'ankesör' soruşturmaları kapsamında bugüne kadar gözaltı kararı verilen 22 bin 154 askerden 20 bin 305'i yakalandı. 7 bin 858 asker tutuklanırken, 10 bin 686'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 7 bin 665'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Mahrem yapıya baskın

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bir operasyon da İstanbul'da yapıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 asteğmen, 6 astsubay ve 6 uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Edirne'de de FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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