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Kovid-19 hasarı' 30 milyar dolar

Sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaptığı ödeme tutarı 84 milyar doları bulurken, Covid-19 kaynaklı ödemeler bu rakamın 30 milyar dolarını oluşturdu. Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, sigorta fiyatlarının yüzde 16 arttığı 2020'nin, son 50 yılın en 'hasarlı' beş yılı arasına girdiğini söyledi
 25 Şubat 2021 06:50
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Kovid-19 hasarı' 30 milyar dolar

Pandemi süreci dünyada her alanda olduğu gibi sigortacılık sektöründe de değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık 4.500 kişiye istihdam sağlayan Howden'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl küresel ölçekte 84 milyar dolar ödeme gerçekleştirdiğini, salgın kaynaklı ödeme tutarının 30 milyar dolar olarak hesaplandığını aktardı. Atınç Yılmaz, Covid-19'un da etkisiyle geçen yıl sigorta fiyatlarının yüzde 16 arttığına işaret ederek "2020 son 50 yılın en hasarlı beş yılı arasına girdi. Son 10 yılda sigorta şirketleri 400 milyar dolarlık hasar ödemesi yaptı. Covid-19'un sigorta sektörüne zararının 2020'de 150 milyar dolar olması beklenirken bu rakam 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl ise Covid-19'la ilgili kapanmalar devam ederse 60 milyar dolar kadar hasar ödemesi yapılması bekleniyor" dedi.

TÜRKİYEDE BÜYÜME %19,3 OLDU

Türk sigorta sektörünün geçtiğimiz yılı yüzde 19,3'lük büyüme ile kapattığını belirten Yılmaz "Pandemi yılında toplamda 1,7 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Salgına ilişkin olarak 425 milyon TL'si hayat, 137 milyon TL'si sağlık branşlarında tazminat ödendi" diye konuştu. Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesine göre bu süreçten daha hızlı toparlanarak çıktığını anlatan Yılmaz "İlk şoktan sonra özellikle taşıt ve konut satışlarındaki hareketlenme sigorta sektöründe de toparlanmanın hızlı olmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SİGORTASINA TALEP ARTTI

Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında bireysel ve kurumsal anlamda önceliklerin değiştiğini anlatan Yılmaz "Şirketlerin çalışma düzenlerini dijital ortama taşımaları, çalışanlarına uzaktan çalışma ve sistemlere erişim imkanı sağlaması, buna bağlı olarak artan siber güvenlik zafiyetleri dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu dönemde Siber Riskler çok daha fazla ön plana çıktı" dedi. Sigorta şirketleri tarafından salgın hastalıkların sağlık sigortası teminatı kapsamına alınması ve önümüzdeki yıllarda da Covid-19'a benzer salgın hastalıkların yaşanacağı gerçeğinin sağlık sigortacılığına talebin artmasına sebep olduğunu belirten Yılmaz "Sağlık sigortalarında 2020'nin ilk 8 aylık dönem sonunda prim üretimi 6,5 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21'lik artış gösterdi. Tabii ki bu artan talepte pandeminin getirdiği doğal kaygı ve bilinç artışının etkisi olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER ÇELİK
Türkiye
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