Hayvanını evden atan 2 bin TL ödeyecek
|25 Şubat 2021 07:45
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AK Parti'nin üzerinde çalıştığı "Hayvan Hakları Kanun Teklifi" için son toplantı, 15 Mart 2021'de yapılacak. Edinilen bilgiye göre; AK Parti Genel Merkezindeki toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hayvan Hakları Kanun Teklifi sunumu yapıldı. Teklifi onaylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanun teklifine ilişkin çalışmalar en kısa sürede nihayetlendirilsin" talimatı verdi.
BELEDİYELER DE DEVREDE
İşkence ve öldürme suçunda sadece Tarım Bakanlığı değil, sokak hayvanlarının bakımında mecburiyeü getirilecek olan belediyelerin de devreye girmesi planlanıyor. AK Parti kurmaylarının, sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bir defa daha bir araya gelmesi bekleniyor. Teklifin, 15 Mart'taki toplantının ardından Meclis'e getirilmesi hedefleniyor.
EŞYA DEĞİL "CAN"LI
Teklifle artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak, hayvanları sokağa bırakanlara da 2 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Hayvanlardan sahipleri sorumlu olacak. Kanun'a 'hayvanların cinsel istismarı' şeklinde eklenecek madde yeniden düzenlenecek. Evcil hayvanlar, petshop'larda sergilenmeyecek, satılmayacak. Düzenleme, sadece resmi üretim çiftliklerinde satışa izin verecek.
İŞKENCE İHBAR HATTI
Hayvanlara işkence edenler için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak merkeze ihbarda bulunulabilecek. İhbarlarla ilgili savcılığa suç duyurusu yapılacak.
EBRU KARATOSUN
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