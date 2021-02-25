'Salgınla mücadele siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin, siyasi malzeme konusu yapılamayacak kadar önemli bir insanlık görevi olduğunu belirtti.
|25 Şubat 2021 07:26
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Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, tüm dünyanın salgınla mücadele ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Biz de millet olarak bir mücadele veriyoruz. Bunun siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli bir insanlık görevi olduğunu anlamak istemeyenler olsa da duruşumuz değişmeyecek."
Koca, paylaşımında bugün TBMM'de basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladığı görüntülere de yer verdi.
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