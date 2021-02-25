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'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarpınca yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından ekip aracına çarptı.
 25 Şubat 2021 07:30
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Mevlana Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 58 FA 577 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü A.Ç'nin (45) kullandığı otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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