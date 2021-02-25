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Adana'da pompalı tüfekle vurulan bekçi yaralandı
Adana'da bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.
|25 Şubat 2021 07:35
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Bu sırada otomobildeki kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bekçi, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis, söz konusu otomobili ara sokakta terk edilmiş halde buldu.
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