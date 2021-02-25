Adana'da pompalı tüfekle vurulan bekçi yaralandı

SAYIŞTAY, GÖREVDE YÜKSELME ATAMASINDA 1999 AYRINTISINA DİKKAT ETMEYEN DENETÇİ RAPORUNU İPTAL ETTİ Sayıştay 3. dairesi, 1 yıllık yüksek okul mezunu olduğu için şube müdürlüğüne atanamayacağı dolaysıyla yersiz alındığı iddia edilen paraların iadesiyle ilgili bir dosyada önemli bir karar verdi. Sayıştay Dairesi, şube müdürlüğüne atanan kişinin, 2 yıllık mezunu olmakla birlikte bu mezuniyetinin yönetmeliğin geçici 1. maddesi gereğince 8/4/1999 tarihinde önce olması nedeniyle, kişinin şube müdürlüğüne atanabileceğini belirtmiş ve yersiz olarak alınan ödemelerin iadesine karar vermiştir.