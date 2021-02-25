Yunusların katili gırgır tekneleri mi?

Çizik ve yaralar vardı

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: İBB Deniz Zabıta Amirliği, 22 Şubat günü Çengelköy (Kuleli), Vaniköy ve Karaköy kıyılarında 4 ölü yunus tespit etti. Tırtak cinsi olduğu belirlenen 4 yunus, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İÜ Su Bilimleri Fakültesi'ne götürüldü. Ölü hayvanların üzerlerindeki çizik ve yaralar dikkat çekti. Hayvanlara nekropsi (hayvan otopsisi) yapan Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arda Tonay, yunusların balık ağları nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Yunusların ölüm nedenini, ağda boğulma olarak belirlediklerini söyleyen Tonay, "Ölümlerinin üzerinden en fazla yarım gün geçmiş. Tırtakların üzerinde balıkçılık etkileşimini gösteren karakteristik ağ izleri net olarak gözüküyor. Bunu normal olmayan kanamalardan anlayabiliyoruz. Hayvanlar çok sağlıklı yeni beslenmişler. Ağızlarında balık var. 6-12 saat önce öldüklerini düşünürsek 22 Şubat sabaha karşı 21 Şubat akşamı ava çıkan tüm gırgır tekneleri zan altındadır. Vatandaşlardan ihbarda bulunmasına yönelik çağrı yapıyoruz" dedi.

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