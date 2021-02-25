1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yönelik düzenlemede kapsam genişliyor. TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta ele alınması planlanan yasa kapsamına, aynı yöntemle dükkan ve işyeri satanlar da dahil edilecek.
 25 Şubat 2021 08:10
+Aa- Yazdır
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor

Faizsiz ev ve araba satışlarında mağduriyetin doğmaması ve bu işi yapan kuruluşların daha iyi denetlenmesi için hazırlanan yasa teklifinde bazı değişiklikler planlandı. TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta ele alınması planlanan yasa kapsamına, aynı yöntemle dükkan ve işyeri satanlar da dahil edilecek.

ŞİRKET SAYISI AZALACAK

Edinilen bilgiye göre, sayıları son dönemlerde artan şirketlere çeki-düzen getirmek ve yeterli sermayesi olmayanların bu işi yapmasını önlemek için yapılan çalışmalarda son noktaya gelindi. Genel Kurul'da ele alınacak yasa teklifinin hayata geçirilmesinden sonra 85 olan şirket sayısının yarı yarıya azalacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

İŞYERİ VE DÜKKAN

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan toplantılarda, daha çok ev ve araba satış faaliyeti gösteren şirketlerin, benzer bir yöntemle, işyeri ve dükkan satışı da gerçekleştirdiği belirtilerek, yasada yer almayan bu tanımlamanın metne konulması gerektiğine karar verildi. Sisteme göre, bazı inşaat şirketlerinin yaptığı dükkan ve işyerlerini bu yöntemle pazarladığı, ayrıca, kendisine dükkan bulan vatandaşın da faizsiz satış firmalarına başvurarak, bu yöntemden yararlandığı bilgisi aktarıldı. Düzenlemeye bunun da dahil edilmesine karar verildi.

6 AY SÜRE VERİLECEK

Tasarruf karşılığı konut ve taşıt finansmanı sağlayan tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kanun teklifine göre, bu şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması gerekecek. Tasarruf finansman şirketlerinin denetleme ve düzenlenme faaliyetini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yerine getirecek. Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları gerekecek, bu şirketlere uyum için 6 ay süre tanınacak. Şirketlerin birleşme, bölünme ve tasfiye gibi işlemleri BDDK tarafından denetlenecek.

CEZALARA İTİRAZ GELDİ

Bu şirketlerin yöneticilerinin sorumlulukları, bankacılık faaliyetleri gösteren şirketlerle aynı olacak. Burada cezai hükümlere itirazlar edenler olduğu ancak, aynen uygulanmasına karar verildiği öğrenildi. Buna göre, kendisine devredilmiş para, senet veya diğer malları zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca, tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmine mahkum edilecekler.

DÜĞÜN ORGANİZASYONU YAPAN DA VAR

Yasa çalışmaları sırasında, bazı şirketlerin bu yöntemle, düğün organizasyonu bile yaptığı ortaya çıktı. Düğün yapmak için paraya ihtiyaç olan kişileri bir araya getiren şirketlerin aynı yöntemle, 10 kişilik gruplara düğün yaptırdığı, toplanan paralayla ev alma sırası gibi düğün yapma sırasının oluştuğu ve bunlara sırayla hizmet verildiği bilgisi aktarıldı. Bu yöntemi uygulayan firma sayısının az olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu tür organizasyonlara izin verilmemesi tartışılıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
24 Şubat 2021 10:24		 İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih ve Beyoğlu'nda
23 Şubat 2021 19:58
Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Emlakçılar öğrencileri bekliyor
23 Şubat 2021 11:55		 Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi
23 Şubat 2021 11:24
Dolar kuru geriledi, bankaların kredi faiz indirimi haberleri peş peşe geldi!
22 Şubat 2021 12:03		 Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor
22 Şubat 2021 07:50
Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı
21 Şubat 2021 11:24		 Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın
19 Şubat 2021 15:22
Arsaya talep arttı
19 Şubat 2021 08:03		 Değerli konutta vergi beyannamesi için son 5 gün
18 Şubat 2021 20:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi10:58 - Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti10:55 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor10:53 - YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı10:50 - Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı10:49 - Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı
10:46 - Şentop'tan dokunulmazlık fezlekesi açıklaması10:39 - Prof. Dr. Tekin: Maske, o tarihe kadar hayatımızda olacak10:38 - 2021-YDS/1 başvuruları alınmaya başladı10:28 - 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına zarar veren 5 DEAŞ'lı yakalandı10:25 - İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi10:16 - Borsa güne yükselişle başladı
10:15 - Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı10:08 - DAEŞ'li terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı10:05 - IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti10:02 - Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu10:00 - Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
09:56 - Yapılandırmanın ilk taksidi için son 3 gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik
PKK'da tecavüz işkence infaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi 3
kasa 1
En düşük riskli 4 il 1
kuyucaklı yusuf 2
horoz ibiği 2
çay vereyim içersin 3
tecahül-i arif 2
ASELSAN'dan tüm zamanların en yüksek karı 1
antebellum 1
tepkikolik 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam