Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
|25 Şubat 2021 08:10
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Faizsiz ev ve araba satışlarında mağduriyetin doğmaması ve bu işi yapan kuruluşların daha iyi denetlenmesi için hazırlanan yasa teklifinde bazı değişiklikler planlandı. TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta ele alınması planlanan yasa kapsamına, aynı yöntemle dükkan ve işyeri satanlar da dahil edilecek.
ŞİRKET SAYISI AZALACAK
Edinilen bilgiye göre, sayıları son dönemlerde artan şirketlere çeki-düzen getirmek ve yeterli sermayesi olmayanların bu işi yapmasını önlemek için yapılan çalışmalarda son noktaya gelindi. Genel Kurul'da ele alınacak yasa teklifinin hayata geçirilmesinden sonra 85 olan şirket sayısının yarı yarıya azalacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
İŞYERİ VE DÜKKAN
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan toplantılarda, daha çok ev ve araba satış faaliyeti gösteren şirketlerin, benzer bir yöntemle, işyeri ve dükkan satışı da gerçekleştirdiği belirtilerek, yasada yer almayan bu tanımlamanın metne konulması gerektiğine karar verildi. Sisteme göre, bazı inşaat şirketlerinin yaptığı dükkan ve işyerlerini bu yöntemle pazarladığı, ayrıca, kendisine dükkan bulan vatandaşın da faizsiz satış firmalarına başvurarak, bu yöntemden yararlandığı bilgisi aktarıldı. Düzenlemeye bunun da dahil edilmesine karar verildi.
6 AY SÜRE VERİLECEK
Tasarruf karşılığı konut ve taşıt finansmanı sağlayan tasarruf finansman şirketleriyle ilgili kanun teklifine göre, bu şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması gerekecek. Tasarruf finansman şirketlerinin denetleme ve düzenlenme faaliyetini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yerine getirecek. Halihazırda faaliyette bulunan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri için BDDK'ya başvurmaları gerekecek, bu şirketlere uyum için 6 ay süre tanınacak. Şirketlerin birleşme, bölünme ve tasfiye gibi işlemleri BDDK tarafından denetlenecek.
CEZALARA İTİRAZ GELDİ
Bu şirketlerin yöneticilerinin sorumlulukları, bankacılık faaliyetleri gösteren şirketlerle aynı olacak. Burada cezai hükümlere itirazlar edenler olduğu ancak, aynen uygulanmasına karar verildiği öğrenildi. Buna göre, kendisine devredilmiş para, senet veya diğer malları zimmetine geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca, tasarruf finansman şirketinin uğradığı zararı tazmine mahkum edilecekler.
DÜĞÜN ORGANİZASYONU YAPAN DA VAR
Yasa çalışmaları sırasında, bazı şirketlerin bu yöntemle, düğün organizasyonu bile yaptığı ortaya çıktı. Düğün yapmak için paraya ihtiyaç olan kişileri bir araya getiren şirketlerin aynı yöntemle, 10 kişilik gruplara düğün yaptırdığı, toplanan paralayla ev alma sırası gibi düğün yapma sırasının oluştuğu ve bunlara sırayla hizmet verildiği bilgisi aktarıldı. Bu yöntemi uygulayan firma sayısının az olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu tür organizasyonlara izin verilmemesi tartışılıyor.
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