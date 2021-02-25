Mutsuzluğumuz pandemiyle arttı! 'Ben yoruldum hayat'

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 pandemisinin ikinci dalga etkileri araştırmasına göre, en çok yakınlarımızı sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Yaz aylarında normalleşmeyle birlikte kaygı düzeyimiz azalırken ikinci dalgayla yeniden arttı. Katılımcılar 'pandemi sürecinde kendinizi düşündüğünüzde hangi şarkı sizi en iyi yansıtmaktadır' sorusuna ise 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısıyla yanıt verdi.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Aydın Öztürk yönetiminde sürdürülen ve 3 bin 500 kişinin katıldığı '2. Dalga Sonrası Türkiye Araştırması'na göre katılımcıların yüzde 60'ı pandemiyle ilgili en büyük korkularının sevdiklerini kaybetmek olduğunu belirtirken, yüzde 48'i sağlık sorunları yaşamaktan endişe duyuyor. Ekonomik sorunlar yaşamaktan korkanların oranı yüzde 37 olarak belirlenirken, katılımcıların yüzde 7'si temizlik konusundaki takıntının uzun bir süre daha hayatlarında olacağını düşünüyor.

Kaygılar artıyor

Araştırmaya göre, Nisan ayında genel kaygı durumu yüzde 60 seviyesindeyken yaz aylarında normalleşmenin etkisiyle yüzde 48'e geriledi ama ikinci dalgayla birlikte kaygı durumumuz yüzde 59'a çıktı. Ekonomi, siyaset, halk sağlığı ve psikolojisi konusundaki tüm olumsuz beklentiler 2020 yılının Mayıs-Eylül döneminde düşüş yaşarken; 2020'nin sonlarına doğru tekrar en yüksek seviyeye ulaştı. Pandeminin abartılmadığını düşünenlerin oranı Nisan 2020'de yüzde 70, Mayıs 2020'de yüzde 45'ken; Ocak 2021'de bu oran yüzde 76'ya ulaştı.

Hayattan memnun değiliz

Araştırmaya göre pandemi öncesinde hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 57 iken, bu oran Ocak 2021'de yüzde 38'e geriledi. Memnuniyet oranındaki en büyük değişim gençler, öğrenciler ve iş sahipleri/girişimcilerde oldu. Salgına yönelik uygulamaların yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 30'a yükseldi. Öğrencilerin yüszde 41'u uzaktan eğitimi verimsiz buldu.

Hep beraber yorulduk

Katılımcılara "Pandemi sürecinde kendinizi düşündüğünüzde hangi şarkı sizi en iyi yansıtmaktadır' şeklinde açık uçlu bir soru da yöneltildi. Türkiye genelinde ruh halimizi en iyi yansıtan şarkı Mümin Sarıkaya'nın 'Ben Yoruldum Hayat' isimli şarkısı oldu. Onu Göksel'den 'Depresyondayım' ve Edip Akbayram'dan 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkıları takip etti.

En fazla temizlik maddesi alıyoruz

Salgın sonrasında en çok tüketilen ürünlerin başında yüzde 63'lük oran ile temizlik ve hijyen malzemeleri yer aldı. Gençlerin tercihi ise abur cuburlar, çay ve kahve, video-bilgisayar oyunlarından yana oldu.

Gençler daha yalnız

Araştırmada yalnızlık hissi de pandemi öncesi ve sonrası olarak kıyaslandı. Buna göre, kendisini her zaman ve çok sık yalnız hissedenlerin oranı pandemi öncesinde yüzde 19 iken ikinci dalga sonrası bu oran yüzde 30'a yükseldi. Yalnızlık hissinin en yoğun olarak yaşandığı yaş grubu 25 yaş ve altı olarak tespit edildi ve oran gençlerde yüzde 44'e çıkarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde kaydedildi. Katılımcılar pandemi dönemini "korku başta olmak üzere kaygı, endişe, yalnızlık, bıkkınlık, sıkıntı, mutsuzluk ve ekonomi" olarak tanımladı.



