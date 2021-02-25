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Boğularak öldürülen Ayşe Nazlı'dan geriye dans ettiği görüntüler kaldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, parkta tanıştığı bir kişi tarafından boğularak öldürülen ve ormanlık alana battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'dan (20) geriye, dans ederken çekilen görüntüleri kaldı.
 25 Şubat 2021 08:36
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Menderes ilçesinde, 19 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında bir orman görevlisi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek olay yerine şerit çekti. Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği belirtildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. T.Ö.İ.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini söylediği belirtildi. T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söylediği ifade edildi.

GERİYE GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Öte yandan, boğularak öldürülen ve cesedi battaniyeye sarılarak ormanlık alana atılan Ayşe Nazlı Kınacı'nın görüntüleri ortaya çıktı. Kınacı'dan geriye, 2019 yılında Mikrop Hikmet ismiyle tanınan İzmir'li Sanatçı Hikmet Durmuş ile bir mekanda dans ederken çekil mutlu görüntüleri kaldı.

Ayşe Nazlı Kınacı'nın ölümünün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Hikmet Durmuş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk defa o gün tanışmıştık... O zaman Ayşe Nazlı 18 yaşındaydı... Katledildi ve yaşı 20.. Gencecik kız ... O günü dün gibi hatırlıyorum gencecik kızımızı.. Ailesine başsağlığı diliyorum, kızımıza rahmet" ifadelerini kullandı.
DHA
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