Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik
Bakan Elvan: Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
|25 Şubat 2021 08:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.
Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.
Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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