Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
|25 Şubat 2021 08:42
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Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.
'Yerinde karar' dönemi başlıyor
Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. 'Yerinde karar' dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.
Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.
Yerinde karar döneminde hangi adımlar atılacak?
İller için 4 risk grubu belirlendi
Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.
'Yerinde Karar' uygulaması ile ne amaçlanıyor?
Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.
Tedbirlere uyum arttıkça normalleşme süresi uzayacak
Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.
"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.
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