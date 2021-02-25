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Vitamin ve gıda takviyesi uyarısı: Sahte ve bozuk ürünlere dikkat

İnternette satılan vitamin ve gıda takviye ürünlerinin bazılarının sahte bazılarının ise bozuk olduğuna dikkat çeken eczacılar, bu ürünlerin sadece eczanelerde satılması için çağrı yaptı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Sahte ve bozuk ürünlerin insan sağlığı üzerinde ciddi yan etkileri var" dedi.
 25 Şubat 2021 08:53
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Vitamin ve gıda takviyesi uyarısı: Sahte ve bozuk ürünlere dikkat

Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen birçok kişi vitamin ve gıda takviye ürünlerine yöneldi. Eczacılar, internet ve marketlerden temin edilen vitamin ve gıda takviye ürünlerini eczanelerde satılanlarla karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucunda bazı ürünlerin sahte, bazılarının ise kötü saklanma koşullarından dolayı bozulmuş olduğu tespit edildi.

ECZACILARDAN ÇAĞRI

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, İstanbul Eczacı Odası, vitamin ve gıda takviye ürünlerinin sadece eczanelerde satılması için mevzuat değişikliği talebiyle Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir çağrıda bulundu. Market ve internet ortamında bozulmuş, tağşiş edilmiş veya sahte ürünler satıldığını ve bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtilen çağrıda, "Sağlığa yönelik takviyelerin eczane dışı kanallardan satılması halk sağlığı ve kamu yararı açısından ciddi sorunlar teşkil edeceğinden, bu ürünlerin sadece eczaneler-de satılması için gerekli mevzuat değişikliği ivedi olarak yapılmalıdır" ifadesi kullanıldı. Talep edilen mevzuat değişikliği için ayrıca eczacılar tarafından bir kam-panya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde iki günde 2 bin 326 eczacı tarafından Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na elektronik posta ile başvuru yapıldı.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Bazı vatandaşlarımız internet veya marketlerde satılan vitamin ve gıda takviye ilaçlarını eczacı arkadaşlarımıza gösterdi. İnternetten alınan bu ürünleri eczanelerde satılanlarla karşılaştırdığımızda bir kısmının sahte olduğunu, bir kısmının da kötü saklanma koşullarından dolayı bozulmuş anladık. Bu tarz ürünlerin insan sağlığı üzerinde ciddi yan etkileri var. Bozulmuş, sahte veya tağşiş edilmiş ürünleri kullanan kişiler her türlü sağlık sorunu ile karşılaşabilir. Özellikle kronik hastalıktan dolayı sürekli ilaç kullanan vatandaşlarımız için bu risk daha fazla. Eczanelerde ilaçlar belli bir derecede muhafaza ediliyor. Ayrıca eczaneler sıkı bir şekilde denetleniyor. Ancak vitamin ve takviye ürünlerinin satıldığı diğer kanalların bu ürünleri muhafaza ettiği yerlerde yeterince kontrol ve denetim yapılmıyor. Bu yüzden vitamin ve gıda takviyelerinin sadece eczanelerde satılması için mevzuat değişikliği yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

DOKTOR TAVSİYESİ ŞART

Kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Melih Us, vitamin ve besin takviyelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Usi "Vitamin takviyeleri veya besin takviyeleri ilaç olarak geçmiyor. O nedenle Sağlık Bakanlığı değil, Tarım ve Orman Bakanlığı denetliyor. Bunların çoğu kontrolsüz ürün. Bunlardan bazılarının fazla alınması durumunda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Örneğin D vitamini ölçülebilir bir vitamindir. Şahıs kendi başına gider alır ve kullanırsa, toksik olma durumu ortaya çıkar. Maalesef korona döneminde herkese D vitamini önerildi. Bu vitamin için önce vücuttaki seviyesine bakılması gerekir. Aynı şekilde C vitamini, suda eriyen bir vitamindir. Çok çabuk idrarla dışarı çıkar. Bu sebeple C vitamini verilecekse doz ayarlaması yapılması şart. Doz ayarı da hastalığa ve endikasyona göre yapılmalı. Tüm bu ürünlerin mutlaka doktor tavsiyesi ile tüketilmesi gerekiyor. Merdiven altı üretim de çok fazla, özellikle Slovenya'den gelenler. İnsanlar bunları alırken nerede üretildiğine de bakmalı" dedi.

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