Karayılan'ın alçak talimatı ortaya çıktı

Gara'da 53 teröristin öldürüldüğü "Pençe Kartal-2" operasyonunda sağ olarak yakalanan 2 PKK'lının Şırnak'ta Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. SABAH, Merkaz Botan kod adlı Doğan Geçgel (25) ile Şervan Korkmaz kod adlı Osman Acer'in (27) ifadelerine ulaştı. İşte örgütün 12 Türk vatandaşı ve 1 Irak uyruklu kişiyi Gara'daki yeraltı mağara hapishanesinde plan ve talimat çerçevesinde nasıl katlettiğinin kanıtı olan ifadeleri:

"4 YILDIR 3 GİRİŞLİ MAĞARADA KİLİTLİ TUTUYORLARDI"

Doğan Geçgel: Mayıs 2019'dan beri Gara'daki hapishanede görevliydim. Alıkonulanlar Mart 2017'de Cemci adındaki cezaevinden Gara'ya getirildi. Iraklı kişi de Türkiye'ye yardım ettiği için tutuluyordu. Bazı örgüt üyeleri ara ara onları görmeye gelirdi. 4 yıldır 3 girişi bulunan mağarada kilitli odalarda kalıyorlardı.

"MAĞARAYA 8 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİLER"

Mağarada 8 kişi görevliydik.Tünellerde mağara sorumlusu Soreş kod adlı Kamuran Ataman ile Şervan, Avareş, Cudi, Erdal, Bawer ve Argeş ile beraber bulunuyorduk. Cezaevinde bir bölümde 11, diğer bölümde Irak uyruklu vatandaş ile 1 Türk vatandaşı vardı. 10 Şubat'ta savaş uçaklarının bombalaması ile saat 05.30'da herkes uyandırıldı. Mağara sorumlusu Soreş ve Avareş mağaraya girmek için indirme yapan helikopterden inen 4 askeri vurduklarını söyledi.

"TESLİM OLURSAK HEPİMİZİ ÖLDÜRÜRLER" DİYEREK KORKUTTULAR

Savunma pozisyonuna geçilerek mağaranın 3 giriş kapısı tutuldu. Soreş, teslim olursak 'hepimizi öldürürler' diyerek herkesi korkuttu. Operasyon esnasında tutulan 13 kişinin odalarının anahtarı Kamuran Ataman'da olması gerekirken Cudi kod adlı teröriste teslim etti.

KONTROLE GİTTİĞİMDE ÖLDÜKLERİNİ GÖRDÜM

İçeride bulunanları kontrole gittiğimde hepsinin öldüğünü gördüm. Soreş kod adlı Kamuran Ataman ve Argeş kod adlı iki teröristin cezaevinde tutulan 13 kişiyi vurduğunu gördüm. Dışarıdan içeri gaz atılarak "Teslim olun" çağrısı yapılıyordu. Ancak çağrılara cevap vermeyerek savunma pozisyonuna devam ettik.

"OPERASYON HALİNDE KİMSE SAĞ KALMASIN DİYEN KARAYILAN'DI"

Osman Acer: 2012'de Şırnak'ta örgütün dağ kadrosuna katıldığını anlattı. 2020 sonuna doğru Gara'daki mağara cezaevinde görevlendirildim. Mağara sorumlusu Soreş, Gara-Meyruke bölgesinde Üyesi Murat Karayılan'ın katılımıyla sözde Gara eyalet sorumlusu Cuma Biliki kod adlı Ramazan Aybi ile birlikte toplantı yaptı.

ÖRGÜT ARKADAŞININ AİLESİNDEN 10 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ! KATIKSIZ CANİ

PKK'NIN Gara infazcısı "Soreş Goyi" kod adlı Kamuran Ataman'ın, Hakkari ve Şırnak kırsalında da sivil katliamlar yaptığı ortaya çıktı.

Şırnak'taki Goyan aşiretine mensup olan ve 2004'te, güvenlik korucusu babasına zimmetli Kalaşnikof tüfeği gasp ederek PKK'nın dağ kadrosuna katılan Ataman, bu tarihten itibaren Şırnak ve Hakkari kırsalındaki Kato Jirki ve Kato Marinos dağlarında, 10 milyonluk kırmızı listede aranan "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo'ya bağlı sözde hareketli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Ataman'ın mağara hapishanesinde birlikte görevli olduğu örgüt arkadaşı Osman Acer'in ailesinden 10 kişiyi 2007'de içinde bulundukları minibüsü tarayarak öldürdüğü öğrenildi.

Ataman 2008'de de Kato Dağı'ndaki bir festivali koruyan 5 korucu kardeşi başlarından vurarak katletti.

HALİT TURAN