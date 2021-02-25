1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayılan'ın alçak talimatı ortaya çıktı

Gara'da yakalanan 2 teröristin ifadelerinden: Murat Karayılan, örgütün Gara'daki elebaşlarıyla toplantı yaptı. Karayılan, o toplantıda mağaranın sorumlusu Ataman'a "Operasyon olursa hiç kimseyi sağ teslim etmeyin" diye emir verdi.
 25 Şubat 2021 09:23
+Aa- Yazdır
Karayılan'ın alçak talimatı ortaya çıktı

Gara'da 53 teröristin öldürüldüğü "Pençe Kartal-2" operasyonunda sağ olarak yakalanan 2 PKK'lının Şırnak'ta Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındı. SABAH, Merkaz Botan kod adlı Doğan Geçgel (25) ile Şervan Korkmaz kod adlı Osman Acer'in (27) ifadelerine ulaştı. İşte örgütün 12 Türk vatandaşı ve 1 Irak uyruklu kişiyi Gara'daki yeraltı mağara hapishanesinde plan ve talimat çerçevesinde nasıl katlettiğinin kanıtı olan ifadeleri:

"4 YILDIR 3 GİRİŞLİ MAĞARADA KİLİTLİ TUTUYORLARDI"

Doğan Geçgel: Mayıs 2019'dan beri Gara'daki hapishanede görevliydim. Alıkonulanlar Mart 2017'de Cemci adındaki cezaevinden Gara'ya getirildi. Iraklı kişi de Türkiye'ye yardım ettiği için tutuluyordu. Bazı örgüt üyeleri ara ara onları görmeye gelirdi. 4 yıldır 3 girişi bulunan mağarada kilitli odalarda kalıyorlardı.

"MAĞARAYA 8 KİŞİYİ GÖREVLENDİRDİLER"

Mağarada 8 kişi görevliydik.Tünellerde mağara sorumlusu Soreş kod adlı Kamuran Ataman ile Şervan, Avareş, Cudi, Erdal, Bawer ve Argeş ile beraber bulunuyorduk. Cezaevinde bir bölümde 11, diğer bölümde Irak uyruklu vatandaş ile 1 Türk vatandaşı vardı. 10 Şubat'ta savaş uçaklarının bombalaması ile saat 05.30'da herkes uyandırıldı. Mağara sorumlusu Soreş ve Avareş mağaraya girmek için indirme yapan helikopterden inen 4 askeri vurduklarını söyledi.

"TESLİM OLURSAK HEPİMİZİ ÖLDÜRÜRLER" DİYEREK KORKUTTULAR

Savunma pozisyonuna geçilerek mağaranın 3 giriş kapısı tutuldu. Soreş, teslim olursak 'hepimizi öldürürler' diyerek herkesi korkuttu. Operasyon esnasında tutulan 13 kişinin odalarının anahtarı Kamuran Ataman'da olması gerekirken Cudi kod adlı teröriste teslim etti.

KONTROLE GİTTİĞİMDE ÖLDÜKLERİNİ GÖRDÜM

İçeride bulunanları kontrole gittiğimde hepsinin öldüğünü gördüm. Soreş kod adlı Kamuran Ataman ve Argeş kod adlı iki teröristin cezaevinde tutulan 13 kişiyi vurduğunu gördüm. Dışarıdan içeri gaz atılarak "Teslim olun" çağrısı yapılıyordu. Ancak çağrılara cevap vermeyerek savunma pozisyonuna devam ettik.

"OPERASYON HALİNDE KİMSE SAĞ KALMASIN DİYEN KARAYILAN'DI"

Osman Acer: 2012'de Şırnak'ta örgütün dağ kadrosuna katıldığını anlattı. 2020 sonuna doğru Gara'daki mağara cezaevinde görevlendirildim. Mağara sorumlusu Soreş, Gara-Meyruke bölgesinde Üyesi Murat Karayılan'ın katılımıyla sözde Gara eyalet sorumlusu Cuma Biliki kod adlı Ramazan Aybi ile birlikte toplantı yaptı.

ÖRGÜT ARKADAŞININ AİLESİNDEN 10 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ! KATIKSIZ CANİ

PKK'NIN Gara infazcısı "Soreş Goyi" kod adlı Kamuran Ataman'ın, Hakkari ve Şırnak kırsalında da sivil katliamlar yaptığı ortaya çıktı.

Şırnak'taki Goyan aşiretine mensup olan ve 2004'te, güvenlik korucusu babasına zimmetli Kalaşnikof tüfeği gasp ederek PKK'nın dağ kadrosuna katılan Ataman, bu tarihten itibaren Şırnak ve Hakkari kırsalındaki Kato Jirki ve Kato Marinos dağlarında, 10 milyonluk kırmızı listede aranan "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo'ya bağlı sözde hareketli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Ataman'ın mağara hapishanesinde birlikte görevli olduğu örgüt arkadaşı Osman Acer'in ailesinden 10 kişiyi 2007'de içinde bulundukları minibüsü tarayarak öldürdüğü öğrenildi.

Ataman 2008'de de Kato Dağı'ndaki bir festivali koruyan 5 korucu kardeşi başlarından vurarak katletti.

HALİT TURAN

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
25 Şubat 2021 11:02		 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına zarar veren 5 DEAŞ'lı yakalandı
25 Şubat 2021 10:28
DAEŞ'li terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
25 Şubat 2021 10:08		 Başkent'te 2012 komiserlik sınavı usulsüzlüğünden 32 FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2021 09:49
Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl hapis
25 Şubat 2021 09:18		 Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
25 Şubat 2021 07:20
PKK'da tecavüz işkence infaz
25 Şubat 2021 07:05		 FETÖ tutuklusu 7 askeri hekim tahliye edildi
24 Şubat 2021 23:58
FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Sezer'e 15 yıl hapis talebi
24 Şubat 2021 16:28		 FETÖ'nün emniyet sorumlusu Özdil'in avukatı Karakuş'a hapis
24 Şubat 2021 13:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi10:58 - Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti10:55 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor10:53 - YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı10:50 - Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı10:49 - Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı
10:46 - Şentop'tan dokunulmazlık fezlekesi açıklaması10:39 - Prof. Dr. Tekin: Maske, o tarihe kadar hayatımızda olacak10:38 - 2021-YDS/1 başvuruları alınmaya başladı10:28 - 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına zarar veren 5 DEAŞ'lı yakalandı10:25 - İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi10:16 - Borsa güne yükselişle başladı
10:15 - Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı10:08 - DAEŞ'li terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı10:05 - IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti10:02 - Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu10:00 - Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
09:56 - Yapılandırmanın ilk taksidi için son 3 gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik
PKK'da tecavüz işkence infaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
horoz ibiği 2
Aldatan kadın asla yakalanmaz 2
gülibrişim 1
ölünün idam edilmesi 1
futbol muhabbeti 1
dev koyun 1
aranan adam 1
pancar 1
devlet 2
Çamaşır makinesinin bir türlü durmaması 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam