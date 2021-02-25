25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
|25 Şubat 2021 09:27
|+Aa- Yazdır
Evlatlık olduğunu öğrenince sarsılan Akkaya, gerçek annesinin kendisinin doğduğu 1994'te bir üniversite öğrencisi olduğu bilgisine ulaştı. Üvey annesi, gerçekleri anlattıktan sonra, doğduğu zaman hastane tarafından düzenlenen Doğum Künyesi'ni de sakladığını söyledi. Künyede isim olarak Ekin Karapınar yazıyordu. 2019'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Elif Akkaya'ya hastaneden "2006'da çıkan yangında tüm evraklar yok oldu" yanıtı geldi.
ACABA BENİ HATIRLIYOR MU?
Bu cevap karşısında gerçek annesini öğrenme umutları suya düşen Akkaya şunları söyledi: "Biyolojik babamın zaten annemin hamile kaldığından haberi yokmuş. Gerçek annem muhtemelen adımı Ekin koymuş. Kartta adım ve soyadım Ekin Karapınar yazılı. Karapınar soyismi biyolojik anneme mi ait, yoksa öylesine mi yazıldı bilmiyorum. Gerçek annem ve babamın şu an farklı aileleri olduğunu tahmin ediyorum. Zaten kendilerine ulaşsam bile muhtemelen görüşmek istemeyeceklerdir. 1 Ağustos doğumluyum. Acaba her 1 Ağustos tarihinde gerçek annemin aklına geliyor muyum? Beni hatırlıyor mu?"
KORAY TAŞDEMİR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı
25 Şubat 2021 10:49
|Prof. Dr. Tekin: Maske, o tarihe kadar hayatımızda olacak
25 Şubat 2021 10:39
|Yapılandırmanın ilk taksidi için son 3 gün
25 Şubat 2021 09:56
|Mersin'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor
25 Şubat 2021 09:54
|Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
25 Şubat 2021 09:37
|144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
25 Şubat 2021 09:36
|Bayat tavuk dönerde 'düşük' tehlikesi
25 Şubat 2021 09:28
|Kars'ta yürek burkan görüntü
25 Şubat 2021 09:01
|Samsunlu vekil önerdi: Karadeniz'e 'Covid OHAL'i'
25 Şubat 2021 08:26
|Mutsuzluğumuz pandemiyle arttı! 'Ben yoruldum hayat'
25 Şubat 2021 08:23