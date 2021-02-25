25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi

Evlatlık olduğunu öğrenince sarsılan Akkaya, gerçek annesinin kendisinin doğduğu 1994'te bir üniversite öğrencisi olduğu bilgisine ulaştı. Üvey annesi, gerçekleri anlattıktan sonra, doğduğu zaman hastane tarafından düzenlenen Doğum Künyesi'ni de sakladığını söyledi. Künyede isim olarak Ekin Karapınar yazıyordu. 2019'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Elif Akkaya'ya hastaneden "2006'da çıkan yangında tüm evraklar yok oldu" yanıtı geldi.

ACABA BENİ HATIRLIYOR MU?

Bu cevap karşısında gerçek annesini öğrenme umutları suya düşen Akkaya şunları söyledi: "Biyolojik babamın zaten annemin hamile kaldığından haberi yokmuş. Gerçek annem muhtemelen adımı Ekin koymuş. Kartta adım ve soyadım Ekin Karapınar yazılı. Karapınar soyismi biyolojik anneme mi ait, yoksa öylesine mi yazıldı bilmiyorum. Gerçek annem ve babamın şu an farklı aileleri olduğunu tahmin ediyorum. Zaten kendilerine ulaşsam bile muhtemelen görüşmek istemeyeceklerdir. 1 Ağustos doğumluyum. Acaba her 1 Ağustos tarihinde gerçek annemin aklına geliyor muyum? Beni hatırlıyor mu?"

KORAY TAŞDEMİR