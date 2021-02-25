Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
|25 Şubat 2021 09:37
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 4, Van ve Hakkari'de 3, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı
25 Şubat 2021 10:49
|Prof. Dr. Tekin: Maske, o tarihe kadar hayatımızda olacak
25 Şubat 2021 10:39
|Yapılandırmanın ilk taksidi için son 3 gün
25 Şubat 2021 09:56
|Mersin'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor
25 Şubat 2021 09:54
|144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
25 Şubat 2021 09:36
|Bayat tavuk dönerde 'düşük' tehlikesi
25 Şubat 2021 09:28
|25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
25 Şubat 2021 09:27
|Kars'ta yürek burkan görüntü
25 Şubat 2021 09:01
|Samsunlu vekil önerdi: Karadeniz'e 'Covid OHAL'i'
25 Şubat 2021 08:26
|Mutsuzluğumuz pandemiyle arttı! 'Ben yoruldum hayat'
25 Şubat 2021 08:23