Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 4, Van ve Hakkari'de 3, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.