Başkent'te 2012 komiserlik sınavı usulsüzlüğünden 32 FETÖ gözaltısı
|25 Şubat 2021 09:49
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2012'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada 2012'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 31'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
25 Şubat 2021 11:02
|15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına zarar veren 5 DEAŞ'lı yakalandı
25 Şubat 2021 10:28
|DAEŞ'li terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı
25 Şubat 2021 10:08
|Karayılan'ın alçak talimatı ortaya çıktı
25 Şubat 2021 09:23
|Kozanlı Ömer'in avukatına 9 yıl hapis
25 Şubat 2021 09:18
|Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
25 Şubat 2021 07:20
|PKK'da tecavüz işkence infaz
25 Şubat 2021 07:05
|FETÖ tutuklusu 7 askeri hekim tahliye edildi
24 Şubat 2021 23:58
|FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Sezer'e 15 yıl hapis talebi
24 Şubat 2021 16:28
|FETÖ'nün emniyet sorumlusu Özdil'in avukatı Karakuş'a hapis
24 Şubat 2021 13:41