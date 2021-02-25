1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, askeri darbeyle Myanmar yönetimine el koyan ordunun bu platformlardaki bütün hesaplarını yasakladı.
 25 Şubat 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı

Facebook'tan yapılan açıklamada, daha önce bu platformda Myanmar ordusuna ait hesaplara uygulanan yasakların kapsamının genişletilerek, şirket iştiraklerinden Instagram'da da uygulamaya konulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca askeri yönetimle ilişkili ticari sayfaların reklamlarının yasaklandığı kaydedildi.

Facebook, 21 Şubat'ta Myanmar ordusuna ait resmi enformasyon sayfası "Tatmadaw Doğru Haber Bilgilendirme Ekibi"ni platformdan silmişti.

Bundan önce de cuntaya ait hesaplardan yapılan paylaşımların Facebook'ta kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler alınmıştı.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlanmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'un daha tehlikeli bir türünün bulunduğu iddiası
24 Şubat 2021 23:43		 Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
24 Şubat 2021 22:42
DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak
24 Şubat 2021 20:45		 Türkiye olmazsa hepsi kaybedecek
24 Şubat 2021 07:50
Almanya'da öğretmenlerin aşılanması yarın başlıyor
23 Şubat 2021 22:40		 Bill Gates: Elon Musk kadar paranız yoksa Bitcoin'da dikkatli olun
23 Şubat 2021 15:46
Ülkelerin nüfusuna göre koronavirüs aşılanma oranları belli
22 Şubat 2021 22:09		 ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Bitcoin' uyarısı
22 Şubat 2021 21:34
Mali krizdeki Atina hızla silahlanıyor
22 Şubat 2021 06:50		 ABD'de 2 kadın aşı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi
21 Şubat 2021 22:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi10:58 - Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti10:55 - İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor10:53 - YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı10:50 - Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı10:49 - Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı
10:46 - Şentop'tan dokunulmazlık fezlekesi açıklaması10:39 - Prof. Dr. Tekin: Maske, o tarihe kadar hayatımızda olacak10:38 - 2021-YDS/1 başvuruları alınmaya başladı10:28 - 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına zarar veren 5 DEAŞ'lı yakalandı10:25 - İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi10:16 - Borsa güne yükselişle başladı
10:15 - Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı10:08 - DAEŞ'li terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı10:05 - IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti10:02 - Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu10:00 - Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait hesapları kaldırdı
09:56 - Yapılandırmanın ilk taksidi için son 3 gün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
Bakan Elvan: 'Ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik
PKK'da tecavüz işkence infaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
En düşük riskli 4 il 1
En ünlü 3 tatlımız 6
bizi mutlu eden yemekler 4
hint kınası 1
filtre kahve 1
kedi 3
devlet 2
gorani 1
telep edilmediği halde bankanın kredi kartı yollaması 5
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam