IMF, 2021 Türkiye büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti
IMF, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltti.
|25 Şubat 2021 10:05
|+Aa- Yazdır
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.
IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.
IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı.
IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı artmaya devam ediyor
25 Şubat 2021 10:55
|Kovid-19 hasarı' 30 milyar dolar
25 Şubat 2021 06:50
|İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek
24 Şubat 2021 22:50
|SBK Holding hisselerini satmaya devam ediyor!
24 Şubat 2021 21:16
|Yatırım yapanlara ikamet ve çalışma izni verilecek
24 Şubat 2021 08:35
|Normalleşme destekleri büyüyecek
24 Şubat 2021 07:31
|Merkez TL'de zorunlu karşılık oranını artırdı
24 Şubat 2021 07:25
|AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı
23 Şubat 2021 23:24
|Fitch'ten Türkiye için olumlu temel senaryo
23 Şubat 2021 20:18
|Moody's: İslami finans 2021 yılında büyümesini sürdürecek
23 Şubat 2021 20:16