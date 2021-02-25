Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Ordu'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|25 Şubat 2021 10:15
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