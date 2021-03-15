Kurumların 'KPSS Nitelik Kodu' politikası neden yok!

Kamu idarelerinin insan kaynakları birimlerinin görevlerinin temelinde, idarenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak yer almaktadır. Bu çerçevede, insan kaynakları birimleri merkezi yerleştirmeye yönelik tercihlerinde idarenin mevcut personel potansiyeli ile yürütülmekte olan işlerin niteliğini değerlendirmek suretiyle hangi alandan mezun personel ihtiyacı duyulduğunu ortaya koymakla yükümlüdür.

Ülkemizde yükseköğretim sisteminin son yıllarda inanılmaz seviyede büyümesi ile birlikte neredeyse her alanda yeterli sayıda mezun kişi bulunabilmektedir. Dolayısıyla, her bir kamu idaresi oldukça azalan serbest memur atama izinlerinin kullanımını planlarken, mevcudunda görevli personelin öğrenim alanları üzerinde değerlendirme yaparak, ihtiyaç duyulan alanda hedef odaklı bir personel temini yoluna gitmesi gerekmektedir.

Özellikle, bilgisayar işletmeni/veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolarda kamu yararı ve hizmet gereklerine yönelik nitelik kodu belirlenmesi kamu kurumlarının idari hizmetlerinin kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Belirli bir politika izlenmeden memur alımına gidilmesi, alınan kişilerin ilk fırsatta alanlarına uygun kadroların olduğu kurumlara geçmesine neden olacak, bu nedenle yeni istihdam edilen memurdan arzu edilen düzeyde bir verim alınamayacaktır.

İnsan kaynakları birimleri merkezi alım öncesi, başta mezunların, hizmet sunulanların, kurum içi çalışanların paydaş görüşlerini alarak çalışma yapmalı, hatta bu yönde bir danışma kurulu oluşturmak suretiyle istişareyi genele yaymalıdır. Tek bir kişinin kararına bırakılan bu işlem, keyfiyeti beraberinde getirdiği gibi atama izinlerinin istenilen düzeyde verimli kullanılmasını da engellemektedir.

Kamuda istikrarlı personel politikasını sürdürebilir kılmak, ihtiyaç-talep dengesini sağlamak amacıyla, işe uygun ve alanında yetkin personel istihdamı büyük önem arz etmektedir. Bu konu, performans noktasında dinamik, etkin ve verimin artışına imkan tanıyacak, kamuda personel düzeninin de kurulmasına vesile olabilecektir. Stratejik yönetim olarak hayata geçirilmesi gereken bu husus, memur kadrolarına yapılan atamalarda merkezi yerleştirme sisteminden uzaklaşılmasının da önüne geçecektir. Zira kurumlar atama izinlerinin kullanımında nitelik kodlarına göre planlama yapmak suretiyle, KPSS puan sıralaması açısından da eşitlerin kendi içinde yarışmasına daha çok imkan vermiş olacaktır.

Sözün özü, ünlü felsefeci, Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI, "Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey, tohumunun yanlış toprağa düşmesidir" diye güzel bir söz söylemiş. Bu sözden hareketle, nice cevherler vardır da, ortada olmayışları suskunluklarından ya da fark edilememiş olmalarından değil yanlış toprağa ekilmiş olmalarındadır. Çürüyen tohuma yazık, ekenin zamanına yazık ve bağrına alan toprağa yazık olur.