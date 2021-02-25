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2021-YDS/1 başvuruları alınmaya başladı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır
 25 Şubat 2021 10:38
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2021-YDS/1 başvuruları alınmaya başladı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(25 Şubat 2021)

2021-YDS/1 Başvurularının Alınması

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 25 Şubat - 08 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Memurlar.Net
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