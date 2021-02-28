Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporu Yayımlandı
|28 Şubat 2021 10:45
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Ülkemizde, yolsuzlukla mücadele ve etik alanında yapılacak çalışmalarda etkin rol oynamak suretiyle kamu kurumlarımızda etik kültürün oluşması için çalışmalar yürüten Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 2020 yılı faaliyet raporu yayımlanmıştır.
Söz konusu raporu incelediğimizde,
-Etik Kurulu tarafından bugüne kadar 98 etik ihlali kararı alındığı ifade edilmiştir. 2019 yılına ait raporu incelediğimizde bu sayının 97 olduğu düşünüldüğünde, 2020 yılı içerisinde yalnızca 1 (bir) etik ihlali kararı alındığı görülmektedir.
-Bu yıl ki raporda, bugüne kadar toplamda verilen 98 kararın unvan bazında
dağılımı gösterilmiştir. Bakıldığında 98 etik ihlali kararının 42'sinin belediye
başkanları tarafından yapıldığı görülmektedir.
|
UNVAN
|
ETİK İHLALİ
|
Belediye Başkanı
|
42
|
Üst Kurul Bşk./Üye
|
16
|
Genel Md.
|
13
|
Kurum Bşk.
|
7
|
Kaymakam
|
7
|
KKNMK
|
3
|
Müsteşar
|
3
|
Vali
|
2
|
Teftiş Kurulu Bşk.
|
2
|
TBMM Gnl. Sek.
|
1
|
Büyükelçi
|
1
|
Belediye Gnl Sek.
|
1
|
TOPLAM
|
98
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