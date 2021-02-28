Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporu Yayımlandı

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Kurul 2020 yılında pandeminin de etkisiyle sadece bir adet etik ihlali kararı verebildi.
 28 Şubat 2021 10:45
+Aa- Yazdır
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporu Yayımlandı

Ülkemizde, yolsuzlukla mücadele ve etik alanında yapılacak çalışmalarda etkin rol oynamak suretiyle kamu kurumlarımızda etik kültürün oluşması için çalışmalar yürüten Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 2020 yılı faaliyet raporu yayımlanmıştır.

Söz konusu raporu incelediğimizde,

-Etik Kurulu tarafından bugüne kadar 98 etik ihlali kararı alındığı ifade edilmiştir. 2019 yılına ait raporu incelediğimizde bu sayının 97 olduğu düşünüldüğünde, 2020 yılı içerisinde yalnızca 1 (bir) etik ihlali kararı alındığı görülmektedir.

-Bu yıl ki raporda, bugüne kadar toplamda verilen 98 kararın unvan bazında dağılımı gösterilmiştir. Bakıldığında 98 etik ihlali kararının 42'sinin belediye başkanları tarafından yapıldığı görülmektedir.

UNVAN

ETİK İHLALİ

Belediye Başkanı

42

Üst Kurul Bşk./Üye

16

Genel Md.

13

Kurum Bşk.

7

Kaymakam

7

KKNMK

3

Müsteşar

3

Vali

2

Teftiş Kurulu Bşk.

2

TBMM Gnl. Sek.

1

Büyükelçi

1

Belediye Gnl Sek.

1

TOPLAM

98
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
28 Şubat 2021 12:53		 2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak
28 Şubat 2021 12:18
İçişleri Bakanlığı: 74 yurtta 2 bin 644 kişi karantinada
28 Şubat 2021 11:40		 Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
28 Şubat 2021 09:41
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
28 Şubat 2021 08:40		 Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak
27 Şubat 2021 23:13
Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı yeniden açıldı
27 Şubat 2021 16:40		 TÜBİTAK Başkanı Mandal, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti:
27 Şubat 2021 14:47
112 Acil Çağrı Merkezinin faaliyete geçtiği il sayısı 70 oldu
27 Şubat 2021 14:07		 Karaman'da bir köy karantinaya alındı
27 Şubat 2021 13:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı13:28 - Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yapıldı13:24 - Türkiye'de ilk milli bomba atarlı drone geliştirildi13:20 - Dijital Ofis Başkanı: Dünya GAFAM'dan büyüktür13:15 - YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz13:15 - Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı
13:15 - 2 lira olan ekmek için Valilik itiraz komisyonu kuracak13:06 - Şehit ailesi, oğullarının kabrine jandarmanın yardımıyla gitti12:58 - Sağlık Müdürü açıkladı: Mutasyonlu virüs vaka sayıları 150'yi buldu12:53 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:50 - Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Açılma için erken12:40 - 150 yıllık tarihi kebapçıdan, çalışanlarına 7 milyon lira vurgun suçlaması
12:36 - Diyarbakır'da astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti12:32 - Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı12:18 - 2020'nin son büyüme rakamları yarın açıklanacak12:14 - Satıcının gösterdiği ekspertiz raporuna inanınca, hayatının şokunu yaşadı12:10 - Evladı gibi gördüğü Anadol otomobiline gözü gibi bakıyor
12:07 - Hastane müdürü: Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kabine 'normalleşme' için toplanacak: İşte en yakın 30 il
'İkinci el araç alım satımına binde 5 vergi geliyor'
MEB, 52 öğretmenlik branşında kaynak bölümlerde düzenlemeler yaptı
Göçük altında 2 kişi varken mola veren AFAD ekibi dağıtıldı
'Rus hava savunma sistemleri Bayraktar TB2'yi 1 saat dahi durduramadı'
Normalleşmeyi erteleyelim, biraz daha sabredelim
Kayıp İlçe Jandarma Komutanının cansız bedeni bulundu
İngiltere: Türkiye 1 numaralı destinasyon oldu
Meşhur simidimizi de kaptırdık: Ünlü market zinciri üretmeye başladı
Birçok ilde 'göktaşı düştü' iddiası! Görüntüler yayınlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abdullah doğanay,ömer arık 1
baklava 1
2021 şubat ayı sözlük ikincisi 1
yazarlara yazma zorunluluğu gelmesi 1
Biyokimya 1
ip merdiven 1
ryan arcand 1
Malez 2
arka sokaklar 2
4 x 4 1
SON İLANLAR
Mardin Derik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Albel 4 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Akçadağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kastamonu İnebolu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 14 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Düzce SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam