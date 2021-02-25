Şentop'tan dokunulmazlık fezlekesi açıklaması
|25 Şubat 2021 10:46
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Şentop, şunları söyledi:
(Fezlekeler) Meclis Başkanlığı'nın görevi teklif olarak inceledikten sonra karma komisyona göndermek. Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir.
(Meclis'teki 1300 fezleke) Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Son zamanlarda bir HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
İç tüzük ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Karma komisyon dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. İşlenen suçların mahiyeti bakımından işlenen dosyalarla ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması kararı verilmiş. Benim şuan bir şey söylemem doğru olmaz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacak.
GERGERLİOĞLU VE BERBEROĞLU'NUN DOSYALARI
Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyaları daha Meclis'e gelmedi.
BERBEROĞLU KARARI
Bu anayasa 1982 yılında yürürlüğe girdi. Kesin hüküm yarılamayı sonuçlandırır. Bir hüküm kesinleştiği zaman Yargıtay'ın kararı ile oluyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi bireysel başvuru ile ilgili karara uymayınca AYM yeni bir karar verdi. Anayasa kesin hükmü esas alıyor. Bireysel bir başvuru süreci ile ilgili çalışma yapılabilir. AYM verdiği kararda meclisle ilgili bir bölüm geçmiş. Meclisi töhmet altında bırakan bir metin. Karar gerekçesine yazmadığı bir şey varsa söylenmesini istiyoruz. Bir yanlışlık varsa maddi hatanın düzeltilmesini istiyoruz.
AYM'nin birinci kararında meclisle ilgili bir hüküm geçmezken ikinci karardaki değişikliğin nedenini merak ediyoruz. Benim yaptığım iş TBMM'nin itibarını korumaktır. Kurumların yetkileri anayasada düzenlenmiştir. Anayasanın verdiği yetkiye dayanmadan bir şey yapılamaz.
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