Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı

Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı.

Kovalamaca sırasında dengesini kaybedip düşen Gül'ün elindeki televizyon kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Hamit Gül, elindeki boş çay demliğini üzerine düşürerek kuzeni Murat Gül'e şaka yaptı. Demliğin içinde sıcak ay olduğunu düşünen Murat Gül, panikle yerinden fırladı. Yaşadığı korkuyla şoke olan Murat Gül, duvardan plazma televizyonu söküp kuzenini kovalamaya başladı. Ancak bu sırada Murat Gül, dengesini kaybedip düştü, 4 bin liralık televizyon da kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.