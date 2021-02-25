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PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilen 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.
 25 Şubat 2021 11:02
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PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 8 farklı noktada taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklarda arama yapıldı.

Aramada, örgütsel doküman, tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gereçler ele geçirildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Diğer malzemeler ile sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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