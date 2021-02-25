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FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü Trabzon'da yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yargılamada hapis cezası verilen 2 eski emniyet müdürü yakalandı.
 25 Şubat 2021 11:17
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FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü Trabzon'da yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan, haklarında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, meslekten ihraç edilmiş 2 emniyet müdürünün kentte olduğunu tespit etti.

Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden biri araçta, diğeri ise evde gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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