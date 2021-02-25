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İmam hatip öğrencileri 'Oku-Yorum' projesiyle kitap okumak için yarışacak

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, 3 bine yakın imam hatip okulundan yaklaşık 200 bin öğrenci, okudukları kitapları, yüz yüze veya dijital ortamda müzakere edecek-
 25 Şubat 2021 11:51
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İmam hatip öğrencileri 'Oku-Yorum' projesiyle kitap okumak için yarışacak

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce başlatılan "Oku-Yorum" Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 3 bine yakın imam hatip okulundan yaklaşık 200 bin öğrenci, okudukları kitapları, yüz yüze veya dijital ortamda müzakere edecek.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekran karşısında uzun süre vakit geçirmek durumunda kalan öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için hazırladıklarını belirtti.

Proje kapsamında çocukların okuma kültürünün geliştirilmesi, okuduğunu anlama ve yorum yapma yeteneklerine katkı sağlanması ile okullara kitap desteği verilerek kütüphanelerin zenginleştirilmesinin amaçlandığını bildiren Yılmaz, bu kapsamda okullarda bir rehber öğretmeni ve öğrencilerden birinin liderlik yaptığı 10 kişilik takımların oluşturulduğunu söyledi.

Yılmaz, her okulun istediği kadar takım kurabildiğine işaret ederek, "Öğrenciler okudukları kitapları her ayın sonunda şartlara göre yüz yüze veya dijital ortamda toplanıp öğretmenleriyle müzakere edecek. Diğer takımlarla okudukları kitapları değişecek, kitaplar hakkında yarışacaklar." diye konuştu.

- "Okullarımıza kitap alımında finansal destek veriyoruz"

Proje kapsamında 1000 okulda 100 bin öğrencinin yer aldığı 10 bin kitap okuma takımı kurmayı amaçlandığını ancak beklenilenden çok fazla talep olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2 bin 727 okul başvuru yaptı ve 19 bin 730 kitap okuma takımı oluşturuldu. Bu yüzden projeyi iki aşamada yapmayı planladık. Şubattan hazirana kadar birinci dönem, eylülden Ocak 2022'ye kadar ikinci dönem olmak üzere güçlü bir okuma programı gerçekleştiriyoruz. Proje ilk dönem ülke genelinde 1511 okulda 116 bin 230 öğrencinin yer aldığı 11 bin 623 takıma uygulanacak. Proje tamamlandığında inşallah 197 bin 300 öğrenci ve 19 bin 730 öğretmene ulaşılmış olacağız."

Yılmaz, öğrencilerin, okumak istedikleri kitapların listelerini Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan Kalite Takip Sistemi'ne gönderdiklerini belirterek, "Biz de okullarımıza kitap alımında mali destek vereceğiz. Böylece kitap okuma takımı kurmak okuldan, o takımlarda okutulacak kitaplara ait mali desteğin yarısı bizden. 'Bir kitap sizden, bir kitap bizden' şeklinde olacak. Böylece birbirini geliştiren bir projeyle okuma zenginliğini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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