Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını 2.790 liradan satılıyor
|25 Şubat 2021 11:53
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 415,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.756,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|415,50
|415,70
|415,00
|415,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.738,00
|2.759,00
|2.735,00
|2.756,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|379,00
|383,00
|379,00
|383,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.676,00
|2.696,00
|2.673,00
|2.693,00
|Yarım Ziynet
|1.338,00
|1.348,00
|1.336,00
|1.346,00
|Çeyrek Ziynet
|669,00
|674,00
|668,00
|673,00
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