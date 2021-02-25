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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
 25 Şubat 2021 11:55
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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