Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
|25 Şubat 2021 11:55
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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