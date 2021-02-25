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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavı giriş belgeleri yayımlandı

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
 25 Şubat 2021 11:58
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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavı giriş belgeleri yayımlandı

07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Şubat 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Memurlar.Net
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