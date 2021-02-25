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Ceza uyuşmazlıklarında 921 bin 864 dosyayı uzlaştırmacılar çözdü

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen uzlaştırma kapsamında müzakere edilen ve tamamlanan dosyalardaki başarı oranı yüzde 83 oldu
 25 Şubat 2021 12:04
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Ceza uyuşmazlıklarında 921 bin 864 dosyayı uzlaştırmacılar çözdü

Adalet Bakanlığının ceza uyuşmazlıklarında dostane çözüm yolu olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma kapsamında dosyaların 921 bin 864'ünde taraflar mahkemeye gitmeden uzlaştı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ihtilafların mahkemeye gidilmeden çözüme kavuşturulmasını sağlayan uzlaştırma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu kapsamda 1 milyon 114 bin 903 dosyanın uzlaştırma müzakeresi tamamlandı ve 921 bin 864 dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Böylece müzakere edilen ve tamamlanan dosyalarda başarı oranı yüzde 83 oldu.

Her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar aracılığıyla çözüme kavuşturulabiliyor. Üstelik taraflar, bu yöntemle en geç bir ayda sonuca ulaşabiliyor.

2020'den bugüne kadar en fazla uzlaşma basit yaralama, hakaret, tehdit, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, mala zarar verme, taksirle yaralama, sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret ve basit hırsızlık suçlarında gerçekleşiyor.

- Uzlaştırma süreci

Şüpheli ve mağdur görüşmeleri, uzlaştırmacılar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Uzlaştırmada kararı ve anlaşma konusunu yine taraflar belirliyor.

Uzlaştırma görüşmelerinde taraflar, mağdurdan özür dilenmesi, maddi veya manevi zararın karşılanması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere bağışta bulunulması gibi edimler belirleyerek uzlaşabiliyor. Mağdurlar da suç nedeniyle uğramış oldukları zararları hızlı şekilde telafi etmiş oluyor.

- 5 bin uzlaştırmacı için sınav 9 Mayıs'ta

Öte yandan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca bu yıl içinde 5 bin uzlaştırmacı sisteme dahil edilecek.

Anadolu Üniversitesince 9 Mayıs'ta yapılacak sınav, uzlaştırmacılık eğitiminin en yoğun şekilde verildiği Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van'da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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